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«Раньше и девушки были моложе, и трава зеленее». Генич — о Криштиану Роналду в сборной

«Раньше и девушки были моложе, и трава зеленее». Генич — о Криштиану Роналду в сборной
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Известный комментатор Константин Генич высказался о форварде Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«Каждое действие Криштиану Роналду будет рассматриваться под микроскопом. Раньше и девушки были моложе, и трава зеленее, и Криштиану забивал мячи. По-моему, ещё не появился тренер, который бы пришёл в сборную Португалии и сказал: «Криштиану, ты больше не нужен», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Португалии предстоит встретиться с Узбекистаном, Колубией и ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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