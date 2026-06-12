«Раньше и девушки были моложе, и трава зеленее». Генич — о Криштиану Роналду в сборной

Известный комментатор Константин Генич высказался о форварде Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«Каждое действие Криштиану Роналду будет рассматриваться под микроскопом. Раньше и девушки были моложе, и трава зеленее, и Криштиану забивал мячи. По-моему, ещё не появился тренер, который бы пришёл в сборную Португалии и сказал: «Криштиану, ты больше не нужен», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Португалии предстоит встретиться с Узбекистаном, Колубией и ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).