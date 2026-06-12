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Ладислав Крейчи вывел вперёд сборную Чехии в матче с Южной Кореей на ЧМ-2026

Ладислав Крейчи вывел вперёд сборную Чехии в матче с Южной Кореей на ЧМ-2026
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Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи отличился на 59-й минуте матча чемпионата мира по футболу 2026 года с Южной Кореей, открыв счёт в противостоянии. Игра проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Цоуфал из аута вбросил мяч далеко вратарскую, куда набежал Крейчи и пробил головой в верхний угол ворот!

Ранее сборная Мексики в матче открытия обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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