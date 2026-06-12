Ладислав Крейчи вывел вперёд сборную Чехии в матче с Южной Кореей на ЧМ-2026

Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи отличился на 59-й минуте матча чемпионата мира по футболу 2026 года с Южной Кореей, открыв счёт в противостоянии. Игра проходит на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Цоуфал из аута вбросил мяч далеко вратарскую, куда набежал Крейчи и пробил головой в верхний угол ворот!

Ранее сборная Мексики в матче открытия обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.