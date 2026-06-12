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Южная Корея — Чехия: Хван Ин Бём сравгял счёт на 67-й минуте в матче ЧМ-2026

Южная Корея — Чехия: Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте
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В эти минуты идёт матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Южной Кореи и Чехии. Команды играют на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Полузащитник корейцев Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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