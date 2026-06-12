Южная Корея — Чехия: Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Южной Кореи и Чехии. Команды играют на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Полузащитник корейцев Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).