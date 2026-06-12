Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Южная Корея— Чехия, результат матча 12 июня 2026, счет 2:1, чемпионат мира 2026

Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет). Победу в матче со счётом 2:1 одержала сборная Южной Кореи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Первый мяч в матче забил защитник Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте. Полузащитник корейцев Хван Ин Бём сравнял счёт на 67-й минуте. О Хён Кю вывел азиатскую команду вперёд на 80-й минуте, установив окончательный счёт – 2:1.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Чехия не имеет в своём активе набранных очков и занимает третье место. Лидирует в группе сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями
Материалы по теме
Самые зрелищные шоу-открытия чемпионатов мира. Россия, конечно, тоже в списке
Самые зрелищные шоу-открытия чемпионатов мира. Россия, конечно, тоже в списке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android