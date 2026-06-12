Завершились два матча в группе А чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 11 июня 2026:

Мексика – ЮАР – 2:0;

Южная Корея – Чехия – 2:1.

После 1-го тура в группе А лидирующую позицию занимает сборная Мексики, набравшая три очка. На второй строчке располагается Южная Корея, у которой также три очка. Сборные Чехии и ЮАР не имеют в своём активе набранных очков и находятся на третьем и четвёртом местах.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).