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«Легко выделяться, когда все остальные – мусор». Симэн — о Бруну Фернандеше

«Легко выделяться, когда все остальные – мусор». Симэн — о Бруну Фернандеше
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Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не заслужил награду лучшему футболисту сезона в АПЛ.

«Бруну был хорош, но «Манчестер Юнайтед» в начале сезона был далеко не в порядке. Легко так выделяться, когда остальные в твоей команде – мусор, и всё было именно так.

Но в случае с Райей, Райсом и Габриэлом вся команда играла хорошо, но они все равно выделялись. К тому же они пошли ещё дальше и выиграли трофей. По-моему, лучшим игроком сезона должен быть кто-то из победившей команды», – приводит слова Симэна издание GOAL.

31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» победил в голосовании болельщиков и экспертов за лучшего игрока английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.

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