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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 11 июня 2026: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 11 июня 2026: кто лидер, сколько мячей
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Завершились два матча в группе А чемпионата мира 2026 года. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР (2:0), а Южная Корея переиграла Чехию (2:1). В первый игровой день чемпионата мира – 2026 забитыми голами отметились пять футболистов.

По голу на свой счёт записали О Хён Кю, Хван Ин Бём (оба – Южная Корея), Рауль Хименес, Хулиан Киньонес (оба — Мексика) и Ладислав Крейчи (Чехия). По дополнительным показателям лидером гонки бомбардиров является форвард Южной Кореи О Хён Кю. Футболист вышел на замену на 69-й минуте и провёл на поле меньше игрового времени, чем другие авторы забитых мячей.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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