Мексика и Корея выиграли матчи на ЧМ, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли. Главное к утру
Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями, сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А, «Каролина Харрикейнз» победила «Вегас Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ и повела в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями.
- Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А ЧМ-2026.
- «Каролина» победила «Вегас» и повела в серии. У Свечникова и Дорофеева — дубли.
- Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи».
- Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала».
- Бернарду Силва согласовал контракт с «Реалом» на два года — Фабрицио Романо.
- Флаг России появился в трансляции матча открытия ЧМ-2026.
- Тренер сборной ЮАР — самый возрастной специалист в истории, выведший команду на матч ЧМ.
- «Севилья» объявила об уходе капитана Гуделя после семи лет в клубе.
- Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026.
Материалы по теме
Комментарии