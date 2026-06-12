Мексика и Корея выиграли матчи на ЧМ, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли. Главное к утру

Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями, сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А, «Каролина Харрикейнз» победила «Вегас Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ и повела в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».