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12 июня главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, чемпионат мира — 2026, трансферы

Мексика и Корея выиграли матчи на ЧМ, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли. Главное к утру
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Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями, сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А, «Каролина Харрикейнз» победила «Вегас Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ и повела в серии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Мексики в большинстве победила ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями.
  2. Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче 1-го тура группы А ЧМ-2026.
  3. «Каролина» победила «Вегас» и повела в серии. У Свечникова и Дорофеева — дубли.
  4. Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи».
  5. Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала».
  6. Бернарду Силва согласовал контракт с «Реалом» на два года — Фабрицио Романо.
  7. Флаг России появился в трансляции матча открытия ЧМ-2026.
  8. Тренер сборной ЮАР — самый возрастной специалист в истории, выведший команду на матч ЧМ.
  9. «Севилья» объявила об уходе капитана Гуделя после семи лет в клубе.
  10. Дорофеев вышел на чистое второе место в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026.
Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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