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Экс-футболист «Рубина» признан лучшим игроком матча Южная Корея — Чехия

Экс-футболист «Рубина» признан лучшим игроком матча Южная Корея — Чехия
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Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бём признан лучшим игроком матча чемпионата мира 2026 года, в котором азиатская команда одержала победу над Чехией (2:1). Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Хван Ин Бём забил гол на 67-й минуте, сравняв счёт в игре, а на 80-й минуте сделал результативную передачу на форварда О Хён Кю.

Хван Ин Бём выступал за казанский «Рубин» с 2020 по 2022 год. В составе российской команды футболист провёл 37 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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