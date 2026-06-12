Экс-футболист «Рубина» признан лучшим игроком матча Южная Корея — Чехия

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бём признан лучшим игроком матча чемпионата мира 2026 года, в котором азиатская команда одержала победу над Чехией (2:1). Команды играли на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Амином Омаром (Египет).

Хван Ин Бём забил гол на 67-й минуте, сравняв счёт в игре, а на 80-й минуте сделал результативную передачу на форварда О Хён Кю.

Хван Ин Бём выступал за казанский «Рубин» с 2020 по 2022 год. В составе российской команды футболист провёл 37 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).