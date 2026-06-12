Главный тренер сборной Южной Кореи отреагировал на победу в матче с Чехией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо прокомментировал победу в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Чехией (2:1).

«Это была наша первая игра на турнире – и очень сложная. Сама победа меня радует, но ещё более позитивно то, что наши ребята победили, не сдаваясь. Я понимал, что мы более чем способны победить, поэтому при счёте 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы и играли до сих пор», — приводит слова тренера официальный сайт ФИФА.

В группе А лидируют команды Мексики и Южной Кореи, набравшие по три очка. Сборные Чехии и ЮАР очков не имеют.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.