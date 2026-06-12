Главный тренер сборной Южной Кореи отреагировал на победу в матче с Чехией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо прокомментировал победу в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Чехией (2:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59' 1:1 Бём – 67' 2:1 Кю – 80'
«Это была наша первая игра на турнире – и очень сложная. Сама победа меня радует, но ещё более позитивно то, что наши ребята победили, не сдаваясь. Я понимал, что мы более чем способны победить, поэтому при счёте 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы и играли до сих пор», — приводит слова тренера официальный сайт ФИФА.
В группе А лидируют команды Мексики и Южной Кореи, набравшие по три очка. Сборные Чехии и ЮАР очков не имеют.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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