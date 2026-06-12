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«Буря в стакане». Генич — о сборной Хорватии на ЧМ-2026

«Буря в стакане». Генич — о сборной Хорватии на ЧМ-2026
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Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о сборной Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

«У хорватов остались ещё люди старого поколения. Вот сколько мы живём, столько они играют за сборную Хорватии. Перишич, Модрич, Ливакович… Хорваты – это всегда буря в стакане. Ты не понимаешь, для них стакан наполовину полон или пуст. Такая Хорватия, которую я видел на Евро с Испанией, ну, ниалё. Я не знаю, как можно позиционировать Хорватию: как топ-сборную или нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Хорватии предстоит встретиться с Англией, Ганой и Панамой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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