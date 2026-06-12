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«Мы сыграли очень хорошо». Тренер сборной Чехии Коубек — о матче с Южной Кореей на ЧМ-2026

«Мы сыграли очень хорошо». Тренер сборной Чехии Коубек — о матче с Южной Кореей на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Южной Кореей (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

«Мы сыграли очень хорошо, могли сыграть вничью, а могли и выиграть. Победила, наверное, лучшая команда. Но мы могли бы выступить лучше, если бы не некоторые ошибки», — приводит слова Коубека ESPN.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Чехия не имеет в своём активе набранных очков и занимает третье место. Лидирует в группе сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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