«Мы сыграли очень хорошо». Тренер сборной Чехии Коубек — о матче с Южной Кореей на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Южной Кореей (1:2).

«Мы сыграли очень хорошо, могли сыграть вничью, а могли и выиграть. Победила, наверное, лучшая команда. Но мы могли бы выступить лучше, если бы не некоторые ошибки», — приводит слова Коубека ESPN.

После этой встречи Южная Корея набрала три очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Чехия не имеет в своём активе набранных очков и занимает третье место. Лидирует в группе сборная Мексики, ранее одержавшая победу над ЮАР (2:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.