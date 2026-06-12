Константин Генич пошутил после вопроса о сборной Панамы на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Константин Генич пошутил после вопроса о сборной Панамы на чемпионате мира 2026 года.

— Константин, Панама?

— Оставил в коридоре. Там играет Эдгардо Фаринья (защитник «Пари НН» — Прим. «Чемпионата»), — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе сборной Панамы предстоит встретиться с Англией, Ганой и Хорватией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).