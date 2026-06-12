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«Температура поднялась до 38 градусов». О Хён Кю — о своём состоянии перед матчем с Чехией

«Температура поднялась до 38 градусов». О Хён Кю — о своём состоянии перед матчем с Чехией
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Нападающий сборной Южной Кореи О Хён Кю прокомментировал победу в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Чехией (2:1) и высказался о своём самочувствии накануне встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

«Не могу описать свои эмоции словами. Сегодня моя температура поднялась до 38 градусов, потому что я плохо себя чувствовал. Я даже сомневался, смогу ли я сыграть. Это стало возможным благодаря нашему персоналу и медицинской команде. Игра на чемпионате мира – это то, за что я должен быть благодарен. Как нападающий я испытываю облегчение и благодарность», — приводит слова форварда официальный сайт ФИФА.

О Хён Кю стал автором победного гола команды.

В группе А лидируют команды Мексики и Южной Кореи, набравшие по три очка. Сборные Чехии и ЮАР имеют ноль баллов.

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