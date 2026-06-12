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Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 12 июня 2026

Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 12 июня
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Сегодня, 12 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 12 июня (время московское):

22.00. Канада — Босния и Герцеговина.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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