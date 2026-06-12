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Аленичев оценил уровень напряжения в римском и московском дерби

Аленичев оценил уровень напряжения в римском и московском дерби
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень напряжения в римском дерби между «Ромой» и «Лацио» и в матче «Спартак» — ЦСКА в России.

«Мне кажется, что там чувствуется более эмоционально, сильнее и ажиотажа больше. Я когда сыграл первое римское дерби, подумал, что ЦСКА – «Спартак» – это что-то детское. Там мурашки бежали. Понятно, что здесь тоже волнуешься, но то, что там, это… невозможно передать словами», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год. В составе красно-белых футболист четырежды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны. За «Рому» футболист выступал с 1998 по 2000 год.

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