Главное с ЧМ-2026 на 12 июня: флаг России в трансляции, удаление игрока «Локо»

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: флаг России попал во всемирную телетрансляцию на матче открытия ЧМ, защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил красную карточку в матче за Мексику — его раскритиковал даже легендарный Рой Кин.

Главное с ЧМ-2026 на 12 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.