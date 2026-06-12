Главное с ЧМ-2026 на 12 июня: флаг России в трансляции, удаление игрока «Локо»
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: флаг России попал во всемирную телетрансляцию на матче открытия ЧМ, защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил красную карточку в матче за Мексику — его раскритиковал даже легендарный Рой Кин.
Главное с ЧМ-2026 на 12 июня:
- Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике.
- Флаг России появился в трансляции матча открытия ЧМ-2026.
- Защитник «Локомотива» Монтес получил красную карточку в первом матче ЧМ-2026.
- Рой Кин раскритиковал Сесара Монтеса после удаления в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026.
- Сборной ДР Конго после карантина из-за вируса Эбола разрешили въехать в США на ЧМ.
- Ибрагимович высказался о фанатах в США: «Где самые мягкотелые болельщики? В Америке».
- Экс-футболист «Рубина» признан лучшим игроком матча ЧМ-2026.
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- Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.
- Пётр Ян посетил матч открытия ЧМ-2026 по футболу и показал российский флаг на стадионе в Мексике.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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