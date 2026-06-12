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Главное с ЧМ-2026 на 12 июня: флаг России в трансляции, удаление игрока «Локо»

Главное с ЧМ-2026 на 12 июня: флаг России в трансляции, удаление игрока «Локо»
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: флаг России попал во всемирную телетрансляцию на матче открытия ЧМ, защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил красную карточку в матче за Мексику — его раскритиковал даже легендарный Рой Кин.

Главное с ЧМ-2026 на 12 июня:

  1. Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике.
  2. Флаг России появился в трансляции матча открытия ЧМ-2026.
  3. Защитник «Локомотива» Монтес получил красную карточку в первом матче ЧМ-2026.
  4. Рой Кин раскритиковал Сесара Монтеса после удаления в матче Мексика — ЮАР на ЧМ-2026.
  5. Сборной ДР Конго после карантина из-за вируса Эбола разрешили въехать в США на ЧМ.
  6. Ибрагимович высказался о фанатах в США: «Где самые мягкотелые болельщики? В Америке».
  7. Экс-футболист «Рубина» признан лучшим игроком матча ЧМ-2026.
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  9. Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.
  10. Пётр Ян посетил матч открытия ЧМ-2026 по футболу и показал российский флаг на стадионе в Мексике.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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