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Немецкий болельщик умер возле стадиона в день открытия чемпионата мира — 2026

Немецкий болельщик умер возле стадиона в день открытия чемпионата мира — 2026
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Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» во время матча открытия чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Об этом сообщает онлайн-издание Ole. По данным источника, пострадавшим оказался гражданин Германии, ему был 81 год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Предварительно, болельщик перенёс инфаркт. Его доставили в Национальный институт кардиологии, где была констатирована смерть.

Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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