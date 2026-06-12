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Чехия забила свой первый за 20 лет гол на чемпионате мира

Чехия забила свой первый за 20 лет гол на чемпионате мира
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Сборная Чехии проиграла сборной Южной Кореи (1:2) в матче группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

На 59-й минуте защитник чешской команды Ладислав Крейчи открыл счет, забив мяч головой. Этот гол оказался знаменательным для сборной Чехии, став первым после 20 лет отсутствия национальной команды на главном футбольном турнире.

12 июня 2006 года Чехия выиграла в матче группового этапа ЧМ-2006 с США (3:0). Сборная одержала победу благодаря голу Яна Коллера и дублю Томаша Росицки.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Следующий матч сборной Чехии состоится 18 июня. Команда встретится со сборной ЮАР.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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