Чехия забила свой первый за 20 лет гол на чемпионате мира

Сборная Чехии проиграла сборной Южной Кореи (1:2) в матче группы А чемпионата мира по футболу 2026 года.

На 59-й минуте защитник чешской команды Ладислав Крейчи открыл счет, забив мяч головой. Этот гол оказался знаменательным для сборной Чехии, став первым после 20 лет отсутствия национальной команды на главном футбольном турнире.

12 июня 2006 года Чехия выиграла в матче группового этапа ЧМ-2006 с США (3:0). Сборная одержала победу благодаря голу Яна Коллера и дублю Томаша Росицки.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Следующий матч сборной Чехии состоится 18 июня. Команда встретится со сборной ЮАР.