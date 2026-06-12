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Мбаппе дал комментарий в преддверии матча Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

Мбаппе дал комментарий в преддверии матча Франции с Сенегалом на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Сенегала. Встреча состоится 16 июня на одном из стадионов США. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы встречаемся с чемпионами Африки… Хотя, эммм, я не знаю, кто в итоге победил в финале [Кубка Африки] — Марокко или Сенегал. Давайте говорить, что Сенегал — чемпион Африки!» — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что чемпионом Африки действительно является Сенегал, обыгравший в финале турнира Марокко со счётом 1:0.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
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