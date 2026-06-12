Мбаппе дал комментарий в преддверии матча Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Сенегала. Встреча состоится 16 июня на одном из стадионов США. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Мы встречаемся с чемпионами Африки… Хотя, эммм, я не знаю, кто в итоге победил в финале [Кубка Африки] — Марокко или Сенегал. Давайте говорить, что Сенегал — чемпион Африки!» — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что чемпионом Африки действительно является Сенегал, обыгравший в финале турнира Марокко со счётом 1:0.