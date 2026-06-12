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«Я буду работать, чтобы вернуться лучше и сильнее». Эз Абде обратился к болельщикам

«Я буду работать, чтобы вернуться лучше и сильнее». Эз Абде обратился к болельщикам
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Нападающий «Бетиса» и сборной Марокко Абдессамад Эззалзули обратился к болельщикам в своих социальных сетях. Футболист вынужден пропустить чемпионат мира – 2026 из-за травмы связок правого колена, которую он получил в товарищеском матче с командой Норвегии (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Диас – 8'     1:1 Эдегор – 75'    

«Хотелось бы начать с того, чтобы от всего сердца поблагодарить за все послания поддержки и любви, которые я получил за эти дни. Пропустить такой важный турнир – это тяжёлый удар, и я не буду отрицать, что это больно. Но в трудные времена больше всего ценятся вера, терпение и благодарность. Альхамдулиллах за всё.

Те, кто знают меня, знают, что я не собираюсь сдаваться. Я буду работать каждый день с большей силой и энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы вернуться лучше и сильнее.

Я также хочу пожелать нашей сборной всей удачи в мире. Я убеждён, что они сделают всё возможное, чтобы с гордостью представлять нашу страну.

Я призываю всех марокканцев объединиться с игроками, поддерживая их на каждом шагу. Спасибо, что всегда были рядом. Альхамдулиллах и да здравствует Марокко!» – написал Абде в своих социальных сетях.

В рамках группового этапа турнира сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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