«Я буду работать, чтобы вернуться лучше и сильнее». Эз Абде обратился к болельщикам

Нападающий «Бетиса» и сборной Марокко Абдессамад Эззалзули обратился к болельщикам в своих социальных сетях. Футболист вынужден пропустить чемпионат мира – 2026 из-за травмы связок правого колена, которую он получил в товарищеском матче с командой Норвегии (1:1).

«Хотелось бы начать с того, чтобы от всего сердца поблагодарить за все послания поддержки и любви, которые я получил за эти дни. Пропустить такой важный турнир – это тяжёлый удар, и я не буду отрицать, что это больно. Но в трудные времена больше всего ценятся вера, терпение и благодарность. Альхамдулиллах за всё.

Те, кто знают меня, знают, что я не собираюсь сдаваться. Я буду работать каждый день с большей силой и энтузиазмом, чем когда-либо, чтобы вернуться лучше и сильнее.

Я также хочу пожелать нашей сборной всей удачи в мире. Я убеждён, что они сделают всё возможное, чтобы с гордостью представлять нашу страну.

Я призываю всех марокканцев объединиться с игроками, поддерживая их на каждом шагу. Спасибо, что всегда были рядом. Альхамдулиллах и да здравствует Марокко!» – написал Абде в своих социальных сетях.

В рамках группового этапа турнира сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.