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Дэвис пропустит первый матч Канады на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной

Дэвис пропустит первый матч Канады на ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной
Альфонсо Дэвис
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Капитан сборной Канады Альфонсо Дэвис не сыграет в стартовом матче чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной, который пройдёт 12 июня. Защитник мюнхенской «Баварии» продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, полученной 6 мая в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дэвис присоединился к национальной команде 31 мая, пропустив первый тренировочный сбор в Шарлотте. С тех пор он работает по индивидуальной программе. Главный тренер канадцев Джесси Марш на пресс-конференции 11 июня заявил, что МРТ показала хорошую динамику заживления, но к игре футболист не готов.

«Завтра он сыграть не сможет. Мы сделали ему МРТ вчера. Она показала очень позитивные признаки того, что заживление идёт невероятно хорошо, практически полностью, так что мы готовимся увеличивать нагрузку. У него всегда была хорошая способность восстанавливаться после мышечных травм. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни и недели мы сможем ускорить процесс и дать ему шанс помочь команде», — цитирует Марша The Athletic.

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