Около 500 тыс. человек посетили мероприятия в Мехико в честь открытия ЧМ-2026

Министерство общественной безопасности Мехико обнародовало отчёт по первому дню чемпионата мира — 2026. Согласно отчёту, массовые мероприятия в честь старта ЧМ посетили около 500 тыс. человек, в числе которых местные жители и туристы.

Так, 80 тыс. человек посетили непосредственно стадион «Ацтека», где прошло открытие ЧМ-2026 и состоялся дебютный матч. Ещё около 100 тыс. человек пришли в официальную фан-зону на центральной площади города — она называется Сокало. А вот фан-зону у монумента «Ангел Независимости» посетили 120 тыс. человек.

Ещё около 200 тыс. зрителей приняли участие в различных футбольных фестивалях, которые проводились по всему Мехико.