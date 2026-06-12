«На высоком уровне, как и все остальные». Тухель — про игру Беллингема в сборной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выступление полузащитника команды Джуда Беллингема в товарищеском матче с Коста-Рикой.

«Мы очень чётко показали нашу ДНК: игру без мяча, интенсивность, прессинг. Я хотел впервые увидеть Джуда в связке с Гарри [Кейном], Эллиотом [Андерсоном] и Декланом [Райсом] в центре поля. Я знаю, что нам может дать там Морган [Роджерс]. Я видел это много раз. Для Джуда это был первый раз. Он разделяет эти идеи. Он должен это делать, и ему это нравится, и это часть нашей игры. Он делал это на высоком уровне, как и все остальные», – приводит слова Тухеля Goal.

На групповом этапе чемпионата мира – 2026 сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).