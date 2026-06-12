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«На высоком уровне, как и все остальные». Тухель — про игру Беллингема в сборной

«На высоком уровне, как и все остальные». Тухель — про игру Беллингема в сборной
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выступление полузащитника команды Джуда Беллингема в товарищеском матче с Коста-Рикой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 9'     2:0 Гордон – 68'     3:0 Уоткинс – 87'    

«Мы очень чётко показали нашу ДНК: игру без мяча, интенсивность, прессинг. Я хотел впервые увидеть Джуда в связке с Гарри [Кейном], Эллиотом [Андерсоном] и Декланом [Райсом] в центре поля. Я знаю, что нам может дать там Морган [Роджерс]. Я видел это много раз. Для Джуда это был первый раз. Он разделяет эти идеи. Он должен это делать, и ему это нравится, и это часть нашей игры. Он делал это на высоком уровне, как и все остальные», – приводит слова Тухеля Goal.

На групповом этапе чемпионата мира – 2026 сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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