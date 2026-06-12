«Я чуть не обделался от страха». Родри — о жёстком подкате Гави на тренировке Испании

Полузащитник сборной Испании Родри высказался о жёстком подкате своего товарища по команде Гави на тренировке. Ранее в СМИ появились пугающие кадры, на которых видно, что Гави едва не нанёс тяжёлую травму Родри на тренировке.

«Гави энергичный. Он не стесняется в выражениях и действиях, ему всё равно. Нам очень нравится его характер, хотя мы и стараемся объяснить ему, что на тренировках всё должно быть иначе. Я не знал, что нашу тренировку снимают, но я чуть не обделался от страха во время стыка», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Испании сыграет в группе H с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский «Реал». Гави сыграл в 13 матчах завершившегося клубного сезона, отметившись одним результативным пасом.