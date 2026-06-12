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Мбаппе ответил, что будет, если сборная Франции сыграет с Аргентиной на ЧМ-2026

Мбаппе ответил, что будет, если сборная Франции сыграет с Аргентиной на ЧМ-2026
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, что будет, если сборная Франции сыграет с Аргентиной на чемпионате мира — 2026. Четыре года назад аргентинцы обыграли французов в финале ЧМ-2022. Мбаппе в той встрече оформил хет-трик, однако в серии пенальти аргентинцы оказались точнее футболистов Франции.

«Мы будем решительны и голодны до победы, как и всегда», — приводит слова Мбаппе известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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