Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Очоа — о шести чемпионатах мира в карьере: горд делить этот список с Месси и Роналду

Очоа — о шести чемпионатах мира в карьере: горд делить этот список с Месси и Роналду
Гильермо Очоа
Комментарии

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о своём участии в шестом чемпионате мира. 40-летний голкипер стал одним из трёх футболистов в истории (наряду с полузащитником сборной Аргентины Лионелем Месси и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду), кому покорилось это достижение.

«Рад, потому что по крайней мере в этой категории чемпионатов мира я могу её разделить. Мы можем с гордостью сказать, что мексиканец делит этот список с ними», — цитирует Очоа TyC Sports.

Очоа впервые был включён в заявку сборной Мексики на чемпионат мира в 2006 году в Германии. С тех пор он входил в состав команды на турнирах 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 Очоа был третьим вратарём и на поле не выходил. Дебют в основном составе состоялся в 2014 году в матче с Камеруном.

В стартовом матче ЧМ-2026 мексиканцы 11 июня обыграли ЮАР со счётом 2:0. Следующую встречу команда проведёт 19 июня против Южной Кореи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Легендарный мексиканский голкипер Гильермо Очоа завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android