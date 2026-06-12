Очоа — о шести чемпионатах мира в карьере: горд делить этот список с Месси и Роналду

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о своём участии в шестом чемпионате мира. 40-летний голкипер стал одним из трёх футболистов в истории (наряду с полузащитником сборной Аргентины Лионелем Месси и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду), кому покорилось это достижение.

«Рад, потому что по крайней мере в этой категории чемпионатов мира я могу её разделить. Мы можем с гордостью сказать, что мексиканец делит этот список с ними», — цитирует Очоа TyC Sports.

Очоа впервые был включён в заявку сборной Мексики на чемпионат мира в 2006 году в Германии. С тех пор он входил в состав команды на турнирах 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 Очоа был третьим вратарём и на поле не выходил. Дебют в основном составе состоялся в 2014 году в матче с Камеруном.

В стартовом матче ЧМ-2026 мексиканцы 11 июня обыграли ЮАР со счётом 2:0. Следующую встречу команда проведёт 19 июня против Южной Кореи.