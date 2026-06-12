Мбаппе заявил, что готов уйти с ЧМ-2026 без голов, если Франция станет чемпионом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что готов уйти с чемпионата мира — 2026 без голов, если его национальная команда гарантировано выиграет турнир.

— А что, если Франция выиграет чемпионат мира, но ты при этом не забьёшь ни одного гола?

— Я готов подписаться под этим. Причём перманентным [несмываемым] маркером! — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, на ЧМ-2026 Франция попала в группу с Сенегалом, Норвегией и Ираком.

Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.