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Болельщики могут заплатить $ 79, чтобы их имя показали на табло на ЧМ-2026

Болельщики могут заплатить $ 79, чтобы их имя показали на табло на ЧМ-2026
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Болельщики на чемпионате мира – 2026 могут заплатить $ 79 (без учёта налогов), чтобы их имя показали на табло в рамках программы Super Shoutout. Информация об этом опубликована на сайте World Cup 2026 Fan Spotlight.

Имена будут выводиться на табло стадионов только перед матчами группового этапа турнира. Продажа слотов на игру закрывается за 72 часа до её начала. Один человек может приобрести не более четырёх слотов за один заказ. Длина имени ограничена 30 символами, а оно само проходит проверку цензорами ФИФА.

Также болельщики могут забронировать экскурсию по одному из стадионов США, а для финала турнира существует отдельная опция Walk of Fame. За $ 150,90 имя болельщика будет напечатано на ковровой дорожке, по которой футболисты выйдут на поле.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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