«Арсенал» заинтересован в подписании Ману Коне

«Арсенал» рассматривает возможность подписания 25-летнего полузащитника «Ромы» Ману Коне. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По данным источника, официального предложения футболисту со стороны лондонского клуба ещё не было, но «канониры» уже провели первые контакты с его окружением. Контракт Коне с «Ромой» рассчитан до 2029 года.

Напомним, «Астон Вилла» также рассматривает подписание Коне.

В минувшем сезоне Ману Коне сыграл в 37 матчах по всем турнирам, забил два гола и отметился тремя ассистами. Сейчас футболист входит в топ-10 самых дорогих игроков итальянской Серии А. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 50 млн.