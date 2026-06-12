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Игроки сборной США по футболу отпраздновали победу «Нью-Йорка» в 4-м матче с «Сан-Антонио»

Игроки сборной США по футболу отпраздновали победу «Нью-Йорка» в 4-м матче с «Сан-Антонио»
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором сборная Соединённых Штатов Америки (США) по футболу на своей тренировочной базе на чемпионате мира — 2026 празднует победу команды «Нью-Йорк Никс» в четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; счёт в серии 3-1).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Американские футболисты бурно отпраздновали победный бросок 28-летнего британского форварда О Джи Ануноби, который за 1,2 секунды до конца четвёртой четверти оформил победный бросок после подбора в воздухе.

Пятый матч финала, который может стать последним, пройдёт в Сан-Антонио в ночь на 14 июня.

Футболисты США свой дебютный матч на ЧМ-2026 проведут в ночь на 13 июня с Парагваем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь чемпионата мира по футболу - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу - 2026
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