Игроки сборной США по футболу отпраздновали победу «Нью-Йорка» в 4-м матче с «Сан-Антонио»

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором сборная Соединённых Штатов Америки (США) по футболу на своей тренировочной базе на чемпионате мира — 2026 празднует победу команды «Нью-Йорк Никс» в четвёртом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; счёт в серии 3-1).

Американские футболисты бурно отпраздновали победный бросок 28-летнего британского форварда О Джи Ануноби, который за 1,2 секунды до конца четвёртой четверти оформил победный бросок после подбора в воздухе.

Пятый матч финала, который может стать последним, пройдёт в Сан-Антонио в ночь на 14 июня.

Футболисты США свой дебютный матч на ЧМ-2026 проведут в ночь на 13 июня с Парагваем.