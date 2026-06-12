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Мбаппе: пусть итальянцы берут итальянца, Дешам француз, и он наш

Мбаппе: пусть итальянцы берут итальянца, Дешам француз, и он наш
Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о будущем главного тренера команды Дидье Дешама. Нападающий заявил, что не хочет видеть Дешама во главе другой национальной сборной после его ухода с поста наставника французов.

«Лучший способ отдать ему должное — выиграть чемпионат мира. Потому что он любит побеждать. Мы сделаем всё, чтобы это был его лучший последний турнир, надеюсь, что это его последний чемпионат мира. Потому что я надеюсь, он не переиграет его с другой командой. Нет, я оказываю на него давление. Я видел, говорили об Италии, ну, знаете, это было бы некрасиво. Пусть итальянцы берут итальянца! Дидье француз, он наш», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года и привёл команду к победе на чемпионате мира 2018 года. После ЧМ-2026 57-летний специалист покинет свой пост, что он официально подтвердил. Французы стартуют на турнире 16 июня матчем с Сенегалом.

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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