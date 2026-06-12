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Шакира зажигала на поле, Роналдиньо блистал в VIP, Монтеса удалили. Фото матча-открытия ЧМ

Шакира зажигала на поле, Роналдиньо блистал в VIP, Монтеса удалили. Фото матча-открытия ЧМ
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11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо. Победу в со счётом 2:0 праздновали футболисты мексиканской команды.

Первый мяч чемпионата мира — 2026 забил на девятой минуте нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев на 67-й минуте.

Арбитр Вилтон Сампайо показал три красные карточки. У ЮАР на 49-й минуте за фол последней надежды был удалён Яя Ситхоле, на 84-й минуте за удар по лицу сопернику — Тхемба Зване. У Мексики на 90+2-й был удалён защитник Сесар Монтес.

Перед матчем прошло яркое открытие чемпионата мира, главными хедлайнерами которого стали Шакира и Андреа Бочелли.

Лучшие кадры матча Мексика — ЮАР — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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Новости. Футбол
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