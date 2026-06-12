Родри рассказал, на что готов ради победы сборной Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заявил, заявил, что обменял бы свой «Золотой мяч» на победу на чемпионате мира — 2026. Хавбек стал обладателем престижнейшей индивидуальной награды в 2024 году.

«Я бы точно обменял свой «Золотой мяч» на Кубок мира и вторую звезду», — приводит слова Родри известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.