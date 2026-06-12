«Барселона» хочет продлить контракт с Ферраном Торресом

«Барселона» планирует продлить контракт с 26-летним нападающим Ферраном Торресом, сообщает Mundo Deportivo.

Текущее соглашение Торреса истекает в 2027 году. Клуб рассматривает продление ещё на три или четыре сезона. Срок будет зависеть от переговоров с агентом футболиста. Решение оставить игрока принято в связи с уходом Роберта Левандовского, а также отказом руководства выкупать Маркуса Рашфорда.

Напомним, ранее сине-гранатовые были готовы включить Феррана Торреса в сделку по покупке 26-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, чтобы снизить стоимость приобретения.

В минувшем сезоне Торрес провел 49 матчей, забил 21 гол и оформил три ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.