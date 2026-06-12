«Ни одна команда не должна быть более голодной, чем мы». Мбаппе — о настрое на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об амбициях своей национальной команды на чемпионате мира – 2026. Франция выиграла ЧМ-2018, а в финале ЧМ-2022 она уступила Аргентине со счётом 3:3, 2:4 пен.

«На двух чемпионатах мира, в которых я участвовал, были моменты, когда я чувствовал себя социально неуместным, потому что ты изолирован 60 дней. Но если бы это было легко, все бы играли на чемпионате мира.

Чтобы войти в историю, нужно страдать и быть готовым к страданиям. Мы сделали это однажды, мы были близки к тому, чтобы сделать это во второй раз, поэтому мы знаем, как это делать. Каждая команда отправится с идеей войти в историю, но ни одна команда не должна быть более голодной, чем мы», – приводит слова Мбаппе Footmercato.

На групповом этапе турнира Франция встретится с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).