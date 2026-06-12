Дуглас Сантос заявил, что Анчелотти регулярно смотрел матчи «Зенита» в прошлом сезоне

Капитан «Зенита» и игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, что главный тренер национальной бразильской команды Карло Анчелотти следил за матчами петербургского клуба в сезоне-2025/2026.

«Совершенно очевидно, что раз и Луис Энрике попал в заявку национальной команды на чемпионат мира, то Анчелотти регулярно наблюдал за нами в матчах за клуб. Именно благодаря тому, что к «Зениту» и РПЛ было пристальное внимание, у нас с Луисом и появилась возможность проявить себя на тренировочных сборах и в отборочных встречах ЧМ», — написал Дуглас Сантос в своей авторской колонке на сайте «Спорт-экспресс».