Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Писарев заявил, что на чемпионате мира — 2026 будет много сенсаций

Николай Писарев заявил, что на чемпионате мира — 2026 будет много сенсаций
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев ожидает, что на проходящем чемпионате мира будет много сенсаций. По словам специалиста, болельщики могут увидеть их даже на групповой стадии турнира.

«Всё на самом деле так подтянулось. Очень серьёзные все команды. Африка, Азия… Я вам сейчас сразу даю прогноз и предвижу, что [будет] огромное количество сенсаций. Даже на уровне групповой стадии. Очень многие не попадут в плей-офф», — сказал Писарев в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В розыгрыше ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Эксперты оценили шансы команд группы А выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android