Николай Писарев заявил, что на чемпионате мира — 2026 будет много сенсаций

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев ожидает, что на проходящем чемпионате мира будет много сенсаций. По словам специалиста, болельщики могут увидеть их даже на групповой стадии турнира.

«Всё на самом деле так подтянулось. Очень серьёзные все команды. Африка, Азия… Я вам сейчас сразу даю прогноз и предвижу, что [будет] огромное количество сенсаций. Даже на уровне групповой стадии. Очень многие не попадут в плей-офф», — сказал Писарев в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В розыгрыше ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.