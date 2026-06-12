«У нас всегда всё лучше». Булыкин сравнил церемонию открытия ЧМ в 2018 и 2026 году

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин сравнил церемонии открытия ЧМ-2018 и ЧМ-2026. Он считает, что открытие чемпионата мира в России было лучше, чем в США, Мексике и Канаде.

«Открытие чемпионата мира — праздник для всех. А для любителей футбола интересен матч. Конечно, была не топ-игра. Но всё равно получили удовольствие от голов, красных карточек и того чувства, что начался чемпионат мира. У нас всегда всё лучше. И церемония открытия чемпионата мира 2018 года была лучше.

Сейчас уже никого не удивить. Если бы выступил Канье Уэст, было бы ещё масштабнее. Но и Шакира тоже молодец. Без неё ни один чемпионат мира не проходит. Можно говорить про какую-то масштабность. Уверен, что матч-открытие посмотрело очень много людей по всему миру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.