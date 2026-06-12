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Гарри Кейн сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству игр за сборную Англии

Гарри Кейн сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству игр за сборную Англии
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Перед началом чемпионата мира – 2026 нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнялся с бывшим полузащитником Стивеном Джеррардом по количеству матчей за свою национальную команду. Об этом сообщает официальный аккаунт сборной Англии по футболу в социальной сети X.

Товарищеская игра с Коста-Рикой (3:0) стала 114-й для Кейна. Больше матчей за английскую сборную сыграли только Питер Шилтон (125), Уэйн Руни (120) и сэр Дэвид Бекхэм (115).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
11 июня 2026, четверг. 00:00 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Райс – 9'     2:0 Гордон – 68'     3:0 Уоткинс – 87'    

За 114 игр Кейн забил 79 голов и отдал 19 результативных передач. Чемпионат мира – 2026 станет для нападающего третьим. На нём в рамках группового этапа сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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