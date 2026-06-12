Гарри Кейн сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству игр за сборную Англии

Перед началом чемпионата мира – 2026 нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнялся с бывшим полузащитником Стивеном Джеррардом по количеству матчей за свою национальную команду. Об этом сообщает официальный аккаунт сборной Англии по футболу в социальной сети X.

Товарищеская игра с Коста-Рикой (3:0) стала 114-й для Кейна. Больше матчей за английскую сборную сыграли только Питер Шилтон (125), Уэйн Руни (120) и сэр Дэвид Бекхэм (115).

За 114 игр Кейн забил 79 голов и отдал 19 результативных передач. Чемпионат мира – 2026 станет для нападающего третьим. На нём в рамках группового этапа сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).