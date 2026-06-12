Сидни Кабрал высказался о предстоящем матче с Испанией

23-летний защитник «Бенфики» и сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал поделился мыслями о предстоящем матче с Испанией, который состоится 15 июня, сообщает Diario SPORT.

Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира и с нетерпением ждёт своего дебюта. Это подтвердил Сидни Лопес Кабрал, один из лучших игроков африканской команды. Он также выразил уверенность в своей команде:

«Мы хотим показать миру, что способны сыграть хороший матч против Испании, даже несмотря на то, что они являются фаворитами чемпионата мира. Мы отлично справимся с ними», — заявил Кабрал.

По словам футболиста, сборная также полна решимости выйти из группового этапа.

«Мы тренируемся каждый день, чтобы совершенствоваться. Наша цель — пройти в следующий раунд», — добавил он.

Напомним, помимо матча со сборной Испании, Кабо-Верде встретится с Уругваем в Майами 22 июня, а также с командой Саудовской Аравии 26 июня в Хьюстоне.