Булыкин: Роналду с Португалией попытается выиграть свой последний чемпионат мира

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от выступлений сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

«На чемпионате мира буду болеть за Францию, Испанию и Португалию. Первые две команды — сильные сборные. А у португальцев очень хорошие и собранные футболисты вместе с Криштиану Роналду. Интересно, как этот симбиоз будет действовать на этом чемпионате мира, который будет последним для Роналду. Он будет пытаться выиграть турнир.

Возьмёт или нет? Это второй вопрос. Все сборные будут стараться хорошо сыграть. У португальцев есть мастерство, хорошие футболисты и звезда топ-уровня — Криштиану. У них шансов больше. Но это футбол, а он непредсказуем. Особенно в таком формате чемпионата мира», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.