Родри оценил готовность Ламина Ямаля к чемпионату мира — 2026

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о партнёре по национальной команде вингере Ламине Ямале. Чемпионат мира — 2026 продлится с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

«На днях Ламин сказал мне, что не придёт на ужин, потому что ему нужно готовиться к чемпионату мира. Он очень сосредоточен. Я вижу Ямаля в идеальной форме для участия в этом турнире», — приводит слова Родри известный аккаунт Barca Universal в социальной сети X.