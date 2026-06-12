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Булыкин: у Монтеса ещё будет возможность показать себя на ЧМ-2026 после удаления

Булыкин: у Монтеса ещё будет возможность показать себя на ЧМ-2026 после удаления
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировала на удаление защитника железнодорожников мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Такое бывает. Для сборной Мексики был опасный момент. И Монтес не успел поймать игрока Южной Африки. Ничего страшного, что получил красную карточку. Будем надеяться, что у Монтеса ещё будет возможность сыграть на турнире и показать себя. Красная карточка — это пропуск только одной игры. А Монтес не дал ничего сделать у своих ворот ценой удаления. Ошибся, но и помог команде», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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