Булыкин: у Монтеса ещё будет возможность показать себя на ЧМ-2026 после удаления

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировала на удаление защитника железнодорожников мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

«Такое бывает. Для сборной Мексики был опасный момент. И Монтес не успел поймать игрока Южной Африки. Ничего страшного, что получил красную карточку. Будем надеяться, что у Монтеса ещё будет возможность сыграть на турнире и показать себя. Красная карточка — это пропуск только одной игры. А Монтес не дал ничего сделать у своих ворот ценой удаления. Ошибся, но и помог команде», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.