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«Акрон» объявил о продаже Ифета Джаковаца, игрок сам попросил об уходе

«Акрон» объявил о продаже Ифета Джаковаца, игрок сам попросил об уходе
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Полузащитник «Акрона» Ифет Джаковац покидает клуб. Тольяттинцы объявили о переходе футболиста в сербскую «Войводину».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что Джаковац сам попросил об уходе из «Акрона».

«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу «Акрону» и самому футболисту. В то же время мы добились выгодного предложения от «Войводины» и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции. Благодарим Ифета за профессиональную работу и желаем успехов в карьере», — цитирует слова Клюшева телеграм-канал «Акрона».

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