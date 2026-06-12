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«Мне доставляет удовольствие руководить на эмоциональном уровне». Мбаппе о росте в сборной

«Мне доставляет удовольствие руководить на эмоциональном уровне». Мбаппе о росте в сборной
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о собственном росте и о статусе и роли капитана в национальной команде.

«Я начинаю становиться опытным игроком, и мне доставляет удовольствие руководить командой на эмоциональном уровне, потому что ты видишь, насколько сильна эта команда. Я не собираюсь учить их играть в футбол, это было бы ошибкой, но эмоциональная сторона, осознание того, что весь мир замирает, чтобы наблюдать за тобой, — это то, с чем нужно уметь справляться.

Создание команды — это объединение людей, и этим нужно хорошо управлять. Как и концентрацией, нельзя терять её с каждым днём, это тоже сложно контролировать. Фавориты? Зачем сдерживать энтузиазм и амбиции? Это зрелые игроки, но волнение приходит быстро, а на чемпионате мира, пропустив один матч, ты едешь домой, поэтому нам придётся всё это контролировать. Но мы уже дали понять: мы ещё не вошли в историю, мы должны это сделать», – приводит слова Мбаппе Footmercato.

В рамках группового этапа турнира Франция сыграет с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

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