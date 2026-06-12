В «Баварии» высказались об интересе мадридского «Реала» к Олисе

Руководство «Баварии» высказалось об интересе мадридского «Реала» к 24-летнему вингеру Майклу Олисе, сообщает издание L'équipe.

Ранее стало известно, что «Бавария» отклонила предложение «сливочных» приобрести француза за € 150 млн. Теперь один из руководителей клуба дал комментарий на этот счёт:

«Он не уйдёт даже за € 200 млн. Олисе – бесценный, мы не продадим его даже за € 500 млн. Честно говоря, я не уверен, что «Реал» мог бы позволить себя хотя бы одну его ногу за € 150 млн», – сказал в интервью L'Equipe представитель немецкого клуба, сохранивший анонимность.

В минувшем сезоне Майкл Олисе провел 52 матча за «Баварию», забил 22 гола и оформил 31 ассист. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 150 млн.