Тренер «Зенита» Тимощук отреагировал на слухи о работе на российские спецслужбы

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слухи о работе на российские спецслужбы. Ранее украинские медиа сообщали, что Тимощук подписал обязательство работать на российские спецслужбы и оформил румынское гражданство. Специалист работает в «Зените» с 2017 года.

«Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское», — приводит слова Тимощука «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Тимощук является рекордсменом по количеству проведённых матчей за сборную Украины.