Аркюс: когда Гаити квалифицировалась на чемпионат мира, все забыли о нищете и бедности

Защитник сборной Гаити Карлан Аркюс рассказал о реакции в стране на первый за 52 года выход национальной команды в финальную стадию чемпионата мира. Футболист, выступающий за французский «Анже», отметил, что это событие на короткое время объединило страну.

«К сожалению, мы не смогли отпраздновать это с нашими семьями, с нашим народом. Но в социальных сетях это было… Вау… Люди не спали. Думаю, это был первый раз, когда мы увидели страну хоть немного спокойной. Все забыли о нищете, о бедности», — цитирует Аркюса L’Équipe.

Сборная Гаити, для которой это второе участие в финальной стадии турнира после 1974 года, попала в группу C, где 14 июня проведёт первый матч — с Шотландией. Также в группе сыграют команды Бразилии и Марокко.