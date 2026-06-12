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«В самом матче ничего не привлекло». Сёмин — об игре сборных Мексики и ЮАР на ЧМ-2026

«В самом матче ничего не привлекло». Сёмин — об игре сборных Мексики и ЮАР на ЧМ-2026
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал исход матча 1-го тура чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 2:0 в пользу мексиканцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«На мой взгляд, матч открытия чемпионата мира был не очень высокого уровня. Однако всё красиво оформлено, было много болельщиков, поэтому открытие состоялось. В самом матче меня ничего не привлекло. Было интересно посмотреть, как сыграет Монтес, так как он выступает в нашей лиге. Но особенно никаких впечатлений этот матч не оставил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
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